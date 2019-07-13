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У Росії готують підставу "Динамо": спортивні підсумки 12 липня

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Російський клуб готує серйозну підставу київському "Динамо", а Усика засипали коментарями через нове фото. OBOZREVATEL пропонує найцікавіші новини п'ятниці, 12 липня.

У Росії готують підставу "Динамо": спортивні підсумки 12 липня

Крім того, боксер, який обіцяв убити Ломаченка, несподівано звернувся до українця і Джошуа висунули ультиматум. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Російський клуб готує серйозну підставу київському "Динамо"

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