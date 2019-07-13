У Росії готують підставу "Динамо": спортивні підсумки 12 липня

Російський клуб готує серйозну підставу київському "Динамо", а Усика засипали коментарями через нове фото. OBOZREVATEL пропонує найцікавіші новини п'ятниці, 12 липня.
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