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14 листопада • оновлено в 09:30
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У Москві застрелили відомого спортсмена: перші подробиці

4.4т
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У Москві застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Вбивство сталося ввечері, 13 листопада на південному заході російської столиці на Нахімовському проспекті, 59, передає "МК".

Повідомляється, тіло загиблого знайшов місцевий житель, коли припарковував авто та в світлі фар побачив труп.

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Як зазначає Телеграм-канал Mash, нападники стріляли з пістолета з глушником, коли Болян підходив до свого авто марки "Ініфніті". Від отриманих ран він помер на місці. Поліція поки не знайшла свідків злочину.

Авто Боляна

Авто Боляна

40-річний Ашот Болян тричі вигравав чемпіонат світу з тайського боксу за версією WPKA, чемпіонат світу і Кубок світу з тайського боксу за версією IPMTF, Кубок Азії з кікбоксингу за версією WPKA. Також загиблий був 17-кратним чемпіоном в інших міжнародних турнірах.

Ашот Болян

Ашот Болян

Спортсмену належить унікальний рекорд по швидкості нанесення ударів: за секунду болящі справив 11 ударів, з яких 8 руками, і 3 ногами.

У 2004 році Боляна переїхав з Вірменії в Росію і завершив кар'єру. До останнього він очолював Департамент по спорту Всесвітнього вірменського конгресу, був президентом Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій і очолював департамент спорту Російської та Ново-Нахічеванської єпархії ВАЦ.

Ашот Болян

Ашот Болян

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві відбулася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб. Загиблими виявилися начальник центру протидії екстремізму Інгушетії Ібрагім Ельджаркіев і його брат Ахмед.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Росія Москва
Тег
вбивство
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Шож на рашке все чемпионы не русские?
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