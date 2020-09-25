У МОН відреагували на бійку студентів Олімпійського коледжу з поліцією

У Міністерстві освіти і науки відреагували на бійку між колективом Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного та поліцією, яка сталася в четвер, 24 вересня.

Конфлікт між сторонами відбувся через те, що студенти та викладачі навчального закладу виступали проти його приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). Вони боялися ліквідації коледжу.

У заяві, яка з'явилася на офіційному сайті МОН, написано, що мова про припинення роботи навчального закладу не йде.

"Хочемо підкреслити, що мова йде саме про реорганізацію коледжу, а не ліквідацію. Реорганізація відбуватиметься шляхом приєднання коледжу як відокремленого структурного підрозділу до Національного університету фізичного виховання і спорту України", – заявили в міністерстві.

Відзначається, що коледж збереже за собою права фінансово-господарської самостійності, а його студенти зможуть продовжити навчання на тих же умовах, що й раніше.

У МОН також назвали причину реорганізації навчального закладу.

"Хочемо звернути увагу, що історія питання щодо коледжу виникла не сьогодні і не вчора. Так, коледж не відповідає вимогам законодавства, необхідним для отримання статусу коледжу в системі вищої освіти", – написано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 25 вересня, студенти та викладачі Олімпійського коледжу вийшли на мітинг під будівлю Кабінету міністрів України. Колектив навчального закладу заявив про його захоплення і назвав винного.