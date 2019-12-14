У мережі показали бій Усик - Джошуа: спортивні підсумки 13 грудня

Три нокдауну і нокаут: в мережі показали симуляцію бою Усик – Джошуа, а ЗМІ повідомили про рішення Суркіса по Михайличенку.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 грудня.
Крім того, Кіпр обігнав Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА і "Олександрія" забила один з кращих голів Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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