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14 грудня • оновлено в 10:21
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У мережі показали бій Усик - Джошуа: спортивні підсумки 13 грудня

2.4т
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Три нокдауну і нокаут: в мережі показали симуляцію бою Усик – Джошуа, а ЗМІ повідомили про рішення Суркіса по Михайличенку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 грудня.

У мережі показали бій Усик - Джошуа: спортивні підсумки 13 грудня

Крім того, Кіпр обігнав Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА і "Олександрія" забила один з кращих голів Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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