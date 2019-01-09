У Ломаченка виник перспективний бій: спортивні підсумки 8 січня

У Ломаченка виник несподіваний варіант, а Модель Playboy зробила інтимний вчинок заради Мессі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 8 січня.

Крім того, чемпіонка з боксу прикинулася новачком і ефектно покарала бійців, а екс-футболіста "Динамо" принизили у Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такi матеріали:

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