Федерація боксу Росії (ФБР) запустила в анексованому Криму 40-метровий портрет Йосипа Сталіна на честь Дня Перемоги.

При цьому Telegram-канал "Лентач", який заявив про акцію, зазначив, що президент організації Умар Кремльов мав судимості, які приховав, взявши прізвище дружини.

РІА Новини. Крим

"Організатором "патріотичної" акції стала російська федерація боксу під керівництвом Умара Кремльова. Його дівоче прізвище – Лутфуллоєв. Прізвище Кремльов взяв після вступу в шлюб, що дозволило йому приховати своє кримінальне минуле і отримати довідку про відсутність судимості. Два терміни за кримінальними статтями – вимагання та побої. Біографія типового любителя Сталіна в цілому", – пишуть автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Умар Кремльов заявив про готовність допомогти українцям Олександру Усику та Василю Ломаченку в отриманні російського громадянства після того, як боксери потрапили до бази сайту "Миротворець".

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