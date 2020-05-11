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11 травня • оновлено в 22:54
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У Криму боксери запустили портрет Сталіна: спливла біографія "патріота"-організатора акції

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Федерація боксу Росії (ФБР) запустила в анексованому Криму 40-метровий портрет Йосипа Сталіна на честь Дня Перемоги.

При цьому Telegram-канал "Лентач", який заявив про акцію, зазначив, що президент організації Умар Кремльов мав судимості, які приховав, взявши прізвище дружини.

У Криму боксери запустили портрет Сталіна: спливла біографія "патріота"-організатора акції

РІА Новини. Крим

"Організатором "патріотичної" акції стала російська федерація боксу під керівництвом Умара Кремльова. Його дівоче прізвище – Лутфуллоєв. Прізвище Кремльов взяв після вступу в шлюб, що дозволило йому приховати своє кримінальне минуле і отримати довідку про відсутність судимості. Два терміни за кримінальними статтями – вимагання та побої. Біографія типового любителя Сталіна в цілому", – пишуть автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Умар Кремльов заявив про готовність допомогти українцям Олександру Усику та Василю Ломаченку в отриманні російського громадянства після того, як боксери потрапили до бази сайту "Миротворець".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Анексія Криму
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Крым Андрей
Крым Андрей
Эк чуб-атые за Крымом следят! Прямо как будто это их Крым. Ну пусть тешатся, если им так легче жить.
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Wick John
Wick John
Укро нацистская мра.зь боится даже портрета Сталина
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Он Алекс
Он Алекс
Wick John, тебе в рот нассали, пей
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западенский рогуль
западенский рогуль
в ВР сидит насильник и ни чё,спикер был со справкой.в структуре МВД с судимостями.
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