У клубі УПЛ масове зараження коронавірусом: спортивні підсумки 30 травня
У львівських "Карпатах" у трьох футболістів виявлено COVID-19: команда пішла на самоізоляюцію, а матч 24-го туру проти "Маріуполя" скасований.
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Крім того, Ірина Морозюк заявила, що розлучилася з чоловіком, і розридалася в ефірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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