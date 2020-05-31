У клубі УПЛ масове зараження коронавірусом: спортивні підсумки 30 травня

У львівських "Карпатах" у трьох футболістів виявлено COVID-19: команда пішла на самоізоляюцію, а матч 24-го туру проти "Маріуполя" скасований.

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Крім того, Ірина Морозюк заявила, що розлучилася з чоловіком, і розридалася в ефірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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