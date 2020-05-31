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31 травня • оновлено в 10:17
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У клубі УПЛ масове зараження коронавірусом: спортивні підсумки 30 травня

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У львівських "Карпатах" у трьох футболістів виявлено COVID-19: команда пішла на самоізоляюцію, а матч 24-го туру проти "Маріуполя" скасований.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 30 травня.

У клубі УПЛ масове зараження коронавірусом: спортивні підсумки 30 травня

Крім того, Ірина Морозюк заявила, що розлучилася з чоловіком, і розридалася в ефірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

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