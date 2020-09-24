У Києві студенти Олімпійського коледжу й учасники АТО побилися з поліцейськими

Михайло Морозов Спорт 17:13, 24.09.2020 Оновлено: 17:18, 24.09.2020

У Києві біля Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталася бійка між студентами навчального закладу й учасниками АТО з одного боку та поліцією з іншого.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, спортсмени та їхні наставники хотіли викинути в сміттєвий бак і обсипати борошном ректора університету, до якого хочуть приєднати коледж, оскільки він нібито був членом "Партії регіонів".

Конфлікт почався зі словесної перепалки, а потім переріс у бійку, в ході якої постраждали два активіста. Представники навчального закладу анонсували протестну акцію, яка відбудеться 3 жовтня. На ній вони будуть вимагати відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

У конфлікті взяли участь спортсмени та поліцейські
Telagram-канал PavlovskyNews
Поліцейські приїхали на місце конфлікту
Telagram-канал PavlovskyNews
Студенти Олімпійського коледжу і поліцейські
Telagram-канал PavlovskyNews

Крім того, на місце події приїхав депутат від "Слуги народу" і борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який спробував врегулювати конфлікт й ініціював створення робочої групи для вирішення проблеми.

У Києві студенти Олімпійського коледжу і учасники АТО побилися з поліцейськими
Telagram-канал PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові матч з міні-футболу закінчився масовою бійкою між гравцями обох команд.

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