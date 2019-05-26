У Дніпрі стартував четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon

26 травня у Дніпрі розпочався Interpipe Dnipro Half Marathon. Це – вже четвертий напівмарафон, який у місті проводять за підтримки програми "Дніпро – спортивна столиця". Цього року подія зібрала близько 5 тис. бігунів із різних країн світу.

Легкого старту учасникам побажав очільник Дніпра Борис Філатов. Цього разу організатори дещо урізноманітнили дистанції – щоб кожен міг обрати посильну для себе відстань. Запровадили й страхування учасників, адже безпека надважлива. Також на маршрутах чергують поліція, Муніципальна варта та медики.

Крім цього, збільшився призовий фонд. Нині він сягає 143 тисячі гривень (на 56,5 тис. грн більше, ніж торік). Це – спонсорські кошти. Переможці на головній дистанції отримають 12 тис. грн, за друге місце – 10 тис. грн, за третє – 6 тис. грн. Спортсмени, які піднімуться на четверту сходинку, одержать по 4 тис. грн, на п’яту – по 2 тис. грн.

Для атлетів-рекордсменів траси підготували додатковий бонус – 5 тис. грн. Для цього бігунам необхідно подолати головну дистанцію, перевершивши час у 1:04:00 для чоловіків і 1:13:50 – для жінок.

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