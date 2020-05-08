У День перемоги нова Німеччина на 75 голів вища за нову Росію – коментатор Уткін

Олександр Чеканов Спорт 21:43, 8.05.2020 Оновлено: 21:50, 8.05.2020

Російський коментатор Василь Уткін обурився планами футбольного чемпіонату достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу.

Журналіст зазначив, що Німеччина, перемогу над якою Росія зібралася відзначати 9 травня, вирішивши поновити Бундеслігу, перебуває на іншому рівні.

Василь Уткін
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"Я повинен сказати собі. І тільки собі. Васю, ти дурень старий, ідіот, – на кого ти намагався сподіватися? Ось і все. У День перемоги над фашистською Німеччиною нова Німеччина на 75 голів вища за нову Росію в простій, але показовій справі. Їй тиждень до радості. Нам місяці під замком без нічого. Німеччина починає. Що сказати про нас? Не можемо повторити. Не варто й намагатися", – написав Уткін у своєму Telegran-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін їдко висловився на адресу президента Росії Володимира Путіна, назвавши його кульгавою качкою.

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