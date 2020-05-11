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11 травня • оновлено в 10:40
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Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 10 травня

2.8т
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Відомий український журналіст Роман Цимбалюк звернувся до боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх висловлювання про єдність з Росії, а в США відбувся вечір єдиноборств UFC 249.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 10 травня.

Крім того, боксер Іван Редкач висловився про побожність Усика і Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Чому при цьому росіяни в нас стріляють?" Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка

"Пафос і награність": Редкач розвінчав побожність Усика і Ломаченка

Гетжі сенсаційно нокаутував Фергюсона на UFC 249

"Це лицемірство": Редкач розкритикував відповідь Усика на питання "Чий Крим?"

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особи
Іван Редкач Роман Цимбалюк Василь Ломаченко Олександр Усик
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