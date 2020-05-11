Цимбалюк звернувся до Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 10 травня

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк звернувся до боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх висловлювання про єдність з Росії, а в США відбувся вечір єдиноборств UFC 249.

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Крім того, боксер Іван Редкач висловився про побожність Усика і Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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