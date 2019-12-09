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9 грудня • оновлено в 22:24
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"Цапи-відбувайли!" Стелла Захарова різко висловилася про бойкоти Олімпіад

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Бойкот Олімпіад або відсторонення тієї чи іншої держави від участі в міжнародних змаганнях – це політика, заручниками якої стають спортсмени.

Таку думку висловила знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка 1980 року Стелла Захарова в ефірі ObozTV. Вона зазначила, що політики часто використовують спорт у своїх маніпуляціях.

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"Спорт завжди був політикою. З давніх-давен. Не тільки сьогодні. І вчора, і позавчора був. За часів московської Олімпіади 1980 року, і за часів Олімпіади 1984 року. Ми, спортсмени, завжди чомусь стаємо... вибачте за погане слово, "цапами відбувайлами", – обурилася Захарова.

"Ми 4 роки готуємося. Люди своїм потом і кров'ю хочуть вибороти олімпійську медаль. А виходить р-раз – і країна відмовляється від участі в Олімпійських іграх, як це було в 1984 році (СРСР бойкотував Олімпійські ігри в США. – Ред.)" , – навела вона приклад.

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Гімнастка наголосила, що для спортсменів це "страшно, дуже боляче і прикро".

"Тому що на наступну Олімпіаду ти можеш і не потрапити, – пояснила Захарова. – Я вважаю, політики мають це розуміти. Але вони не хочуть цього розуміти і не хочуть чути. Політики сьогодні відчувають і розуміють тільки себе".

"Ось минулого року до України не приїхала команда Білорусі. 16 років приїжджала, а минулого року не приїхала. З яких причин? Міністерство спорту Білорусі заборонило. Чому? На підставі чого? Заборонило і все. З чим це пов'язано? З політикою" , – нагадала вона.

На питання, чи може спорт стати поза політикою, Захарова відповіла негативно: "Думаю, що найближчим часом – ні".

США бойкотували Олімпіаду-80 у Москві, у відповідь СРСР відмовився від участі в Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі

США бойкотували Олімпіаду-80 у Москві, у відповідь СРСР відмовився від участі в Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіаді та чемпіонатах світу. Однак спортсмени, які не були помічені у застосуванні заборонених речовин, зможуть виступити на змаганнях під нейтральним прапором.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Олімпіади-2020
Особа
Стелла Захарова
Теги
спорт політика
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
Чё, обсос, правда глаза котлет? Мне не сложно повторить)))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
До свидания обгаженный Миша Убирайся в свой засранный лес
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