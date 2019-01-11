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Триразова олімпійська чемпіонка приголомшила фанів безглуздою травмою

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Знаменита американська гімнастка Олександра Райсман засмутила своїх уболівальників повідомленням про те, що зламала лікоть, впавши зі звичайних сходів, і тепер їй необхідне тривале відновлення для повернення у спорт.

"Я пережила дві Олімпіади й 19 років у гімнастиці, не зламавши жодної кістки, але сходи зловили мене. Я впала і зламала лікоть", — написала спортсменка в Твіттері.

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24-річна Олександра Райсман, будучи капітаном жіночої збірної США зі спортивної гімнастики, на Олімпійських Іграх у Лондоні завоювала дві золоті медалі (в командних змаганнях і вільних вправах). Ще одне золото їй принесла Олімпіада-2016 у Ріо-де-Жанейро, де вона стала переможницею у командному турнірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Джонатан Кінг під час бою проти співвітчизника Кріса Вільямса отримав жахливий перелом ноги.

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Тема
Олімпіада-2016
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