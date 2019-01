Триразова олімпійська чемпіонка приголомшила фанів безглуздою травмою

Знаменита американська гімнастка Олександра Райсман засмутила своїх уболівальників повідомленням про те, що зламала лікоть, впавши зі звичайних сходів, і тепер їй необхідне тривале відновлення для повернення у спорт.

"Я пережила дві Олімпіади й 19 років у гімнастиці, не зламавши жодної кістки, але сходи зловили мене. Я впала і зламала лікоть", — написала спортсменка в Твіттері.

I survived two Olympic Games and 19 years of gymnastics without ever breaking a bone ... the stairs got me ... I fell and broke my elbow. pic.twitter.com/RgFLupOEUI