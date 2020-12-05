Тренера "Гента" вразила українська арбітриня: спортивні підсумки 3 грудня
Головний тренер "Гента" Вім Де Декер був вражений рішенням української судді Катерини Монзуль заборонити гравцеві його команди вийти на заміну в матчі Ліги Європи.
Крім того, український тенісист отримав довічну дискваліфікацію
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 4 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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