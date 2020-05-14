Тренер борця Грицая запідозрив Усика і Ломаченка у зв'язках із ФСБ

Тренер борця Богдана Грицая Олексій Семенюшко висловив думку, що українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко пов'язані з російськими спецслужбами.

"У значної частини українських спортсменів є один куратор. Той самий, що й в Усика з Ломаченком – ФСБ. От раніше у нас старшою тренеркою із дзюдо працювала Анна Каштанова. Вона відправила двох учнів у Грозний, в Чечню, на турнір пам'яті Ахмата Кадирова, за гроші Рамзана Кадирова. Звісно, ми її звільнили, але нас ніхто не підтримав. Думаєте, дарма голова НОК України Сергій Бубка є одним із небагатьох його членів, хто підтримує Росію у всіх голосуваннях?" – сказав Семенюшко в інтерв'ю виданню Главком.

Олексій Семенюшко Главком

Нагадаємо, що його підопічний викликав на бій без правил Усика, але Олександр від такого формату поєдинку відмовився, запропонувавши борцю вийти з ним у боксерський ринг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай поставив ультиматум Усику, назвавши умову, за якої він готовий відмовитися від кинутого виклику.