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14 травня • оновлено в 17:30
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Тренер борця Грицая запідозрив Усика і Ломаченка у зв'язках із ФСБ

13.7т
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Тренер борця Богдана Грицая Олексій Семенюшко висловив думку, що українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко пов'язані з російськими спецслужбами.

"У значної частини українських спортсменів є один куратор. Той самий, що й в Усика з Ломаченком – ФСБ. От раніше у нас старшою тренеркою із дзюдо працювала Анна Каштанова. Вона відправила двох учнів у Грозний, в Чечню, на турнір пам'яті Ахмата Кадирова, за гроші Рамзана Кадирова. Звісно, ми її звільнили, але нас ніхто не підтримав. Думаєте, дарма голова НОК України Сергій Бубка є одним із небагатьох його членів, хто підтримує Росію у всіх голосуваннях?" – сказав Семенюшко в інтерв'ю виданню Главком.

Олексій Семенюшко

Олексій Семенюшко

Главком

Нагадаємо, що його підопічний викликав на бій без правил Усика, але Олександр від такого формату поєдинку відмовився, запропонувавши борцю вийти з ним у боксерський ринг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай поставив ультиматум Усику, назвавши умову, за якої він готовий відмовитися від кинутого виклику.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Богдан Грицай Василь Ломаченко Олександр Усик
Тег
ФСБ
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а асинизатор из туалэта на Сенном базаре,заподозрила тренера в о.л.и.г.о.ф.р.е.н.и и
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Булах Петр
Булах Петр
100% правий тренер, бо те шо наплели в своїх інтерв"ю горе боксери можна віднести до двох варіантів: або зовсім тупі, що не розуміють, що кажуть ( про них цього не скажеш), або навмисно. ,скоріш всього за бабло рашенськофеесбешне.
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2
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Семенюшко надо вые#ать в ушко! Тупая рыгасрань
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Спорт

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