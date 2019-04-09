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Тоттенхем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція англійського дербі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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З огляду на нинішній прогрес англійської Прем'єр-ліги, все до цього йшло - в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів грають відразу 4 команди, дві з яких зустрінуться в британському дербі.

Для "Тоттенхема" це протистояння буде особливим за останні роки виступів в ЛЧ. По-перше, "Шпори" починають нову еру, граючи перший єврокубковий матч на новому "Тоттенхем Стедіум". А по-друге, якщо команда Маурісіо Почеттіно пройде "Манчестер Сіті", це буде фактично геройський подвиг для лондонців. Адже "Тоттенхем" ніколи не грав в 1/2 фіналу ЛЧ (чого не скажеш про "Ман Сіті", який зараз в "космічній" формі рветься мінімум до фіналу).

"Тоттенхем" проти "Ман Сіті" в чемпіонаті Англії

"Тоттенхем" проти "Ман Сіті" в чемпіонаті Англії

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу в Лондоні, який почнеться о 22:00 за київським часом.

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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ

Лондон (Англія). "Тоттенхем Стедіум". 22:00

Головний арбітр: Бйорн Кейперс (Нідерланди)

Орієнтовні склади

"Тоттенхем" (4-1-4-1): Льоріс - Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Сіссоко - Еріксен, Сон, Аллі, Уінкс - Кейн

"Ман Сіті" (4-3-3): Едерсон - Данило, Стоунз, Компані, Ляпорт - де Брейне, Фернандіньо, Давід Сільва - Бернарду Сілва, Жезус, Стерлінг

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Побачити англійське дербі в Лізі чемпіонів можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Лондона запланували у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 2" і білоруський "Білорусь 5".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Маурісіо ПочеттіноПеп Гвардіола
Місце
АнгліяЛондон
Теги
Тоттенхем ХотспурФК Манчестер Сіті
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