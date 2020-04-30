"Тільки в Росії": Уткін відповів на погрози Соловйова і знову назвав його фашистом
Російський коментатор Василь Уткін записав нову відповідь пропагандисту Володимиру Соловйову, який раніше закликав його бути обережним і "озиратися по сторонах".
"Дивись, я маленька людина, у моїй професійній діяльності трапляються конфлікти і образи, а я ходжу по моєму місту бех охорони. А ти? Офіційний голос пропаганди. Ти – людина, яка користується популярністю, і, напевно, думаєш, що тебе люблять і поважають. Ти ходиш по Москві з двома охоронцями. В якій країні, яку хтось вихваляє в якості суспільно-політичного ведучого як безпечну, успішну, людина твого статусу ходить з охороною? Тільки в Росії", – сказав Уткін на своєму YouTube- каналі.
Василь висловив припущення, що так відбувається, тому що Соловйов є фашистом, а День Перемоги вже не за горами.
"Хоча я здогадуюся, чому. Я відклав це відеозвернення, останнє в циклі. Я хотів це зробити у вівторок, але я подивився, що у вівторок був урочистий для тебе день – 75 років з того дня, як твого кумира, про якого ти зробив документальний фільм, Беніто Муссоліні повісили догори ногами. Я почекав пару днів жалоби і сьогодні тобі про це кажу. Я дуже добре розумію, чому фашист напередодні Дня Перемоги ходить по Москві з охороною", – підсумував коментатор.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили і має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожаби Соловйова з пенісом в руці.