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30 квітня • оновлено в 13:56
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"Тільки в Росії": Уткін відповів на погрози Соловйова і знову назвав його фашистом

2.2т
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Російський коментатор Василь Уткін записав нову відповідь пропагандисту Володимиру Соловйову, який раніше закликав його бути обережним і "озиратися по сторонах".

"Дивись, я маленька людина, у моїй професійній діяльності трапляються конфлікти і образи, а я ходжу по моєму місту бех охорони. А ти? Офіційний голос пропаганди. Ти – людина, яка користується популярністю, і, напевно, думаєш, що тебе люблять і поважають. Ти ходиш по Москві з двома охоронцями. В якій країні, яку хтось вихваляє в якості суспільно-політичного ведучого як безпечну, успішну, людина твого статусу ходить з охороною? Тільки в Росії", – сказав Уткін на своєму YouTube- каналі.

Василь Уткін

Василь Уткін

Василь висловив припущення, що так відбувається, тому що Соловйов є фашистом, а День Перемоги вже не за горами.

"Хоча я здогадуюся, чому. Я відклав це відеозвернення, останнє в циклі. Я хотів це зробити у вівторок, але я подивився, що у вівторок був урочистий для тебе день – 75 років з того дня, як твого кумира, про якого ти зробив документальний фільм, Беніто Муссоліні повісили догори ногами. Я почекав пару днів жалоби і сьогодні тобі про це кажу. Я дуже добре розумію, чому фашист напередодні Дня Перемоги ходить по Москві з охороною", – підсумував коментатор.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
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