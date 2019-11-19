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19 листопада • оновлено в 11:30
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/ теніс

Знаменитого тенісиста виявили мертвим у Москві

4.4т
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У Москві помер багаторазовий чемпіон СРСР із тенісу, майстер спорту міжнародного класу В'ячеслав Єгоров. Його донька знайшла тіло батька щонайменше через три дні. Єгорову був 81 рік.

В'ячеслав Єгоров

В'ячеслав Єгоров

ТАСС

Поліція прибула на місце разом із медиками ввечері в суботу. Фахівці встановили, що смерть настала з 13 до 16 листопада. Тіло вже почало розкладатися, повідомляє kp.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

В'ячеслав Єгоров – триразовий чемпіон СРСР з тенісу в чоловічому і змішаному парному розряді. У 2012 році потрапив до списку Зали російської тенісної слави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місяцем раніше стало відомо про смерть іншого відомого російського тенісиста Олександра Волкова.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Місце
Росія Москва
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