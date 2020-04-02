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2 квітня • оновлено в 17:34
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Знаменитий український тенісист звернувся до Ілона Маска через коронавірус

1.9т
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Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський звернувся до засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, який запропонував безкоштовно розіслати апарати штучної вентиляції легенів у лікарні по всьому світу.

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"Шановний пане Маск, вже зовсім скоро в Україні настануть катастрофічні часи. Я прошу вас розглянути можливість надання медичної допомоги моїй країні. Уляна Супрун зможе справедливо розпорядитися цими ресурсами. Спасибі вам за благородні вчинки", – написав Стаховський у Twitter.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський

Sport.ua

Нагадаємо, що раніше до Маска звернулася колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун, попросивши його допомогти Україні з апаратами для штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 випадки зараження коронавірусом.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особи
Ілон Маск Сергій Стаховський
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ещё один попрошайки. А чем он знаменит, кроме этого?
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Спорт теніс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

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