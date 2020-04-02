Знаменитий український тенісист звернувся до Ілона Маска через коронавірус

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський звернувся до засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, який запропонував безкоштовно розіслати апарати штучної вентиляції легенів у лікарні по всьому світу.

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"Шановний пане Маск, вже зовсім скоро в Україні настануть катастрофічні часи. Я прошу вас розглянути можливість надання медичної допомоги моїй країні. Уляна Супрун зможе справедливо розпорядитися цими ресурсами. Спасибі вам за благородні вчинки", – написав Стаховський у Twitter.

Сергій Стаховський Sport.ua

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏 - Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

Нагадаємо, що раніше до Маска звернулася колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун, попросивши його допомогти Україні з апаратами для штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 випадки зараження коронавірусом.

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