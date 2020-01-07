Знаменитий тенісист злетів з котушок і ледь не вбив батька під час матчу – опубліковано відео

Стефанос Ціціпас не зміг впоратися з емоціями після програного тайбрейку в матчі ATP Cup у Австралії проти Ніка Кіріоса та ледь не скалічив батька, вдаривши його ракеткою.

Перший сет минув у напруженій боротьбі та закінчився не менш інтригувальним тайбрейком, який залишився за кіпріотом (9:7). Ціціпас вирішив виплеснути свою злість, розбивши ракетку, але зачепив свого батька і, за сумісництвом, тренера. На відео помітно, що йому було досить боляче.

Стефанос Ціціпас Рейтинг букмекерів

Варто зазначити, що на цьому грек не зупинився. Вже в другому сеті за рахунку 1:1 він втратив можливість виграти гейм на подачі суперника та пробив м'ячем по своїй лавці, за що був оштрафований на одне очко.

Матч закінчився перемогою Кіріоса в трьох сетах (7:6, 6:7, 7:6), а на Ціціпаса можуть чекати санкції за неспортивну поведінку під час поєдинку.

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