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Знаменитий тенісист похвалився візитом до Києва в Instagram

2.4т Читати матеріал російською

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс відвідав Київ, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото з центру української столиці.

Нагадаємо, що 19-та ракетка світу Монфіс вже майже півроку зустрічається із Еліною Світоліною. Це перший візит Гаеля на батьківщину своєї коханої.

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Користувачі в коментарях привітно коментують фотографії Монфіса на Майдані Незалежності та біля Михайлівського собору: "Ласкаво просимо в Україну!", "Ласкаво просимо, Гаельчику!", "Ти вже пробував борщ?". Також шанувальників Гаеля й Еліни цікавить сакраментальне питання: "Коли весілля?".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у бойфренда Світоліної "зірвало дах" після її феєричного матчу на Wimbledon-2019.

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Особа
Гаель Монфіс
Місце
Україна Київ
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