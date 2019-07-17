Знаменитий тенісист похвалився візитом до Києва в Instagram

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс відвідав Київ, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото з центру української столиці.

Нагадаємо, що 19-та ракетка світу Монфіс вже майже півроку зустрічається із Еліною Світоліною. Це перший візит Гаеля на батьківщину своєї коханої.

Користувачі в коментарях привітно коментують фотографії Монфіса на Майдані Незалежності та біля Михайлівського собору: "Ласкаво просимо в Україну!", "Ласкаво просимо, Гаельчику!", "Ти вже пробував борщ?". Також шанувальників Гаеля й Еліни цікавить сакраментальне питання: "Коли весілля?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бойфренда Світоліної "зірвало дах" після її феєричного матчу на Wimbledon-2019.

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