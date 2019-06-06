"Замовкни!" Легенда тенісу жорстко наїхав на українця

Семиразовий переможець турнірів серії Великого шолома американець Джон Макінрой розкритикував українця Сергія Стаховського.

Зокрема, легенда тенісу емоційно відреагував на ситуацію навколо аргентинця Марко Трунгелліті, який став об'єктом нападок із боку гравців після того, як розповів про участь у договірних матчах своїх співвітчизників.

Сергій Стаховський

Аргентинець Марк Трунгелліті

"Мене вражає пост Стаховського, який він написав у Твіттері: "Де межа між стукачем і інформатором? Залежить від того, хто суддя". Замовкни, Сергію! Ми що, у фільмі про мафію? Тобі і твоїй раді ATP потрібно поставити Марко пам'ятник. Він єдиний, хто посмів сказати про проблему, яка повільно руйнує наш вид спорту. Цей рівень тенісу прогнив дощенту. Рівень ATP – це інший світ. Але запам'ятайте, якщо підстава піраміди руйнується, вся структура розвалиться", – вважає Джон Макінрой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Олена Плоскіна, яка займає нині 821-ше місце в світовому рейтингу, довічно дискваліфікована за організацію й участь у договірних матчах, а також оштрафована на 20 тисяч доларів.

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