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"Задушив б": Стаховський зробив відверте зізнання про росіян

1.4тЧитати новину російською

Друга ракетка України Сергій Стаховський зізнався, що російська мова викликає у нього страшне роздратування, яке іноді складно стримати в собі.

"У 2014-му році, коли тільки все починалося, у мене на підсвідомому рівні щось спрацьовувало, я думаю. А так на корті зараз немає такого, що принципово обіграти російського. У мене ще є предоценка відразу до російськомовних - це так. коли я чую російську мову, то мене спочатку так відразу ... Просто так би відразу задушив ", - цитує тенісиста 112.ua.

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Нагадаємо, що раніше патріот Стаховський назвав Путіна брехуном , а також відмовився їхати на Кубок Кремля через агресію Росії.

Особа
Сергій Стаховський
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