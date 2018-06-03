"Задушив б": Стаховський зробив відверте зізнання про росіян

Друга ракетка України Сергій Стаховський зізнався, що російська мова викликає у нього страшне роздратування, яке іноді складно стримати в собі.

"У 2014-му році, коли тільки все починалося, у мене на підсвідомому рівні щось спрацьовувало, я думаю. А так на корті зараз немає такого, що принципово обіграти російського. У мене ще є предоценка відразу до російськомовних - це так. коли я чую російську мову, то мене спочатку так відразу ... Просто так би відразу задушив ", - цитує тенісиста 112.ua.

Нагадаємо, що раніше патріот Стаховський назвав Путіна брехуном , а також відмовився їхати на Кубок Кремля через агресію Росії.