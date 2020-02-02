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2 лютого • оновлено в 15:49
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З рекордом! Визначився переможець Australian Open

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Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу з призовим фондом 49 000 000 доларів.

Новак Джокович

Новак Джокович

Чотиригодинний фінал Australian Open проти австрійця Домініка Тіма відбувся в Мельбурні й завершився з рахунком 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Цією перемогою 32-річний уродженець Белграда оновив свій рекорд: Джокович став першим в історії 8-разовим переможцем австралійського турніру Великого шолома.

Тім у процесі матчу 13 разів подав навиліт і зробив 5 подвійних помилок. Австрієць зміг реалізувати 5 брейкпойнтів із 12. Джокович виконав 9 ейсів і припустився 5 подвійних помилок. Серб зміг взяти 5 геймів на подачі Тіма – 5 брейкпойнтів із 12.

Домінік Тім

Домінік Тім

Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Домінік Тім

Домінік Тім

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Нагадаємо, що напередодні дворазова чемпіонка Великих шоломів Гарбінє Мугуруса сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Особа
Новак Джокович
Місце
Австралія Мельбурн
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