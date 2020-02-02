З рекордом! Визначився переможець Australian Open

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу з призовим фондом 49 000 000 доларів.
The king has returned 👑- #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s
Новак Джокович
Чотиригодинний фінал Australian Open проти австрійця Домініка Тіма відбувся в Мельбурні й завершився з рахунком 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Цією перемогою 32-річний уродженець Белграда оновив свій рекорд: Джокович став першим в історії 8-разовим переможцем австралійського турніру Великого шолома.
Gr8⃣ness- #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
🏆 2008
🏆 2011
🏆 2012
🏆 2013
🏆 2015
🏆 2016
🏆 2019
🏆 2020 #AusOpen | # AO2020 | @DjokerNole pic.twitter.com/g0j8o3gZA7
Тім у процесі матчу 13 разів подав навиліт і зробив 5 подвійних помилок. Австрієць зміг реалізувати 5 брейкпойнтів із 12. Джокович виконав 9 ейсів і припустився 5 подвійних помилок. Серб зміг взяти 5 геймів на подачі Тіма – 5 брейкпойнтів із 12.
Домінік Тім
Новак Джокович
Новак Джокович
Домінік Тім
Нагадаємо, що напередодні дворазова чемпіонка Великих шоломів Гарбінє Мугуруса сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
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