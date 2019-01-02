Із Марією Шараповою відмовилися грати на великому турнірі

Російська тенісистка Марія Шарапова вийшла у чвертьфінал турніру в Шеньчжені, після того як її суперниця Синьюй Ван не змогла продовжити матч через травму.

Марія Шарапова

За рахунку 7:6 (7:4), 2:5 китаянка отримала пошкодження ноги і відмовилася продовжувати гру із Шараповою. До цього моменту тенісистки провели на корті 1 годину 47 хвилин. Шарапова виконала п'ять ейсів, зробила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнта із шести. Ван двічі подала навиліт, реалізувала два брейк-пойнта і допустила вісім подвійних помилок.

Цей матч став для Шарапової другим в новому сезоні. У першому поєдинку турніру в Шеньчжені вона обіграла представницю Швейцарії Тімю Бачінскі (6:2, 7:6).

Травма Синьюй Ван

Травма Синьюй Ван

Травма Синьюй Ван

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що росіянка найімовірніше, завершить кар'єру в 2019 році.

Шарапова — п'ятиразова переможниця турнірів серії "Великого шолома", срібний призер Олімпіади в Лондоні. У минулому році вона взяла участь в 11 турнірах, повернувшись на корт після дискваліфікації за вживання допінгу і в першому ж сезоні змогла повернутися у топ-25 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).