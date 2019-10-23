Юна українська тенісистка здобула драматичну перемогу на старті супертурніру в Китаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі "Еліт Трофі" в Чжухаї (Китай), який називають також Малим підсумковим турніром WTA.

Даяна Ястремська WTA

Українка обіграла представницю Хорватії Донну Векич в двох сетах з рахунком 7:6, 6:2. Найскладніший момент у матчі виник на тай-брейку в першій партії: українка поступалася з рахунком 4-6, подарувавши суперниці два сетболи. Але потім Даяна взяла 4 очки поспіль і виграла партію.

Тривалість матчу склала 1 годину 35 хвилин. 19-річна одеситка здійснила 5 ейсів, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.

На турнірі "Еліт Трофі" 12 тенісисток поділені на чотири групи по три спортсменки в кожній. Українка Ястремська потрапила в групу "Азалія", де крім неї і Донни Векич знаходиться також голландка Кікі Бертенс. Для Донни Векич це вже друга поразка на турнірі - раніше вона поступилася Бертенс з аналогічним рахунком 6:7, 2:6. Таким чином, хорватка втратила шанси на вихід у півфінал.

Ястремська та Бертенс в очній зустрічі 24 жовтня визначать, хто з них вийде з групи "Азалія".

Слід зазначити, що в минулому році чемпіонкою турніру "Еліт Трофі" стала нинішня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла здобути жодної перемоги на Кубку Кремля в Москві.

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