Юна українська тенісистка здобула драматичну перемогу на старті супертурніру в Китаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі "Еліт Трофі" в Чжухаї (Китай), який називають також Малим підсумковим турніром WTA.

Українка обіграла представницю Хорватії Донну Векич в двох сетах з рахунком 7:6, 6:2. Найскладніший момент у матчі виник на тай-брейку в першій партії: українка поступалася з рахунком 4-6, подарувавши суперниці два сетболи. Але потім Даяна взяла 4 очки поспіль і виграла партію.

Тривалість матчу склала 1 годину 35 хвилин. 19-річна одеситка здійснила 5 ейсів, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.

👏👏 @D_Yastremska clinches a victory against Vekic, 7-6 (6), 6-2, at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/fEACKxcKUn