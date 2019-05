Юна українка з рекордом сезону вийшла до фіналу престижного тенісного турніру

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в блискучому стилі пробилася до фіналу престижного турніру у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Наша співвітчизниця в битві за путівку до вирішального матчу змагань обіграла 11-у ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі. Даяні для підсумкової перемоги, яка стала для Ястремської рекордною в сезоні з точки зору рейтингу суперниці, вистачило всього двох партій – 6:4, 6:2.

