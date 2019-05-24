Юна українка з рекордом сезону вийшла до фіналу престижного тенісного турніру

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в блискучому стилі пробилася до фіналу престижного турніру у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.
Наша співвітчизниця в битві за путівку до вирішального матчу змагань обіграла 11-у ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі. Даяні для підсумкової перемоги, яка стала для Ястремської рекордною в сезоні з точки зору рейтингу суперниці, вистачило всього двох партій – 6:4, 6:2.
Good day at the office so far for @D_Yastremska...- WTA (@WTA) 24 травня 2019 р
😎 # is19 pic.twitter.com/IZ8XIwnOPM
Тенісистки провели на корті 1 годину 25 хвилин. За цей час українка зробила дві подачі навиліт і реалізувала три брейк-поінти. Соболенко ж шокувала своїх шанувальників тим, що припустилася одразу дев'ятьох (!) подвійних помилок на своїй подачі.
Даяна Ястремська
Dazzling Dayana!- WTA (@WTA) 24 травня 2019 р
💎💎💎 @D_Yastremska beats Sabalenka 6-4, 6-4 to reach the @WTA_Strasbourg final! # is19 pic.twitter.com/r8XAJuCI2b
У фіналі Ястремська зіграє з господаркою кортів Каролін Гарсією, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перша тенісистка України Еліна Світоліна підняла на вуха соцмережі спокусливим фото.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".