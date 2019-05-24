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/теніс

Юна українка з рекордом сезону вийшла до фіналу престижного тенісного турніру

5.8тЧитати матеріал російською

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в блискучому стилі пробилася до фіналу престижного турніру у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Наша співвітчизниця в битві за путівку до вирішального матчу змагань обіграла 11-у ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі. Даяні для підсумкової перемоги, яка стала для Ястремської рекордною в сезоні з точки зору рейтингу суперниці, вистачило всього двох партій – 6:4, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину 25 хвилин. За цей час українка зробила дві подачі навиліт і реалізувала три брейк-поінти. Соболенко ж шокувала своїх шанувальників тим, що припустилася одразу дев'ятьох (!) подвійних помилок на своїй подачі.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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У фіналі Ястремська зіграє з господаркою кортів Каролін Гарсією, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу.

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Тема
WTA
Особа
Даяна Ястремська
Місце
ФранціяСтрасбург
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Молодчага! Не путайте спорт и политику. Молодчага!
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Oles Viktor
Oles Viktor
Взагалі-то 2:0(6:4;6:4)
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
НОГИ УМЕЕТ РАЗДВИГАТЬ, ЗГОДНА ДЛЯ ЛЕНИНГРАДКИ! Ну еще лет 5 минимум! ТОРОПИСЬ!
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Мороз Віталій, отморозок, тебя опять из палаты выпустили?
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Пикетов Олег, ЧМ по хоккею, РОССИЯ:США 4:3 Парнокопытными хохлопами там и не пахнет)))))
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