Юна українка з рекордом сезону вийшла до фіналу престижного тенісного турніру

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в блискучому стилі пробилася до фіналу престижного турніру у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Наша співвітчизниця в битві за путівку до вирішального матчу змагань обіграла 11-у ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі. Даяні для підсумкової перемоги, яка стала для Ястремської рекордною в сезоні з точки зору рейтингу суперниці, вистачило всього двох партій – 6:4, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину 25 хвилин. За цей час українка зробила дві подачі навиліт і реалізувала три брейк-поінти. Соболенко ж шокувала своїх шанувальників тим, що припустилася одразу дев'ятьох (!) подвійних помилок на своїй подачі.

Даяна Ястремська

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У фіналі Ястремська зіграє з господаркою кортів Каролін Гарсією, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу.

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