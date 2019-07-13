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Юна українка виграла Wimbledon

Юна українка виграла Wimbledon
17-річна киянка видала фантастичний поєдинок
11.3т Читати матеріал російською

17-річна українка Дарiя Снігур стала переможницею юніорського Wimbledon-2019. У драматичному фіналі вона обіграла одну з фавориток - американку Алексу Ноель 6:4, 6:4.

Матч складався для киянки вкрай невдало. Дарiя ніяк не могла налагодити удар, пропускала образливі м'ячі і увійшла в гру, лише програючи 1:4.

Після цього в грі трапився перелом. Піднявши швидкості і раз по раз ганяючи суперницю по кутах корту далекими подачами, наша співвітчизниця взяла 5 геймів поспіль.

Друга партія проходила за схожим сценарієм. Відпустивши на початку опонентку 0:3, українська тенісистка змогла зібратися, і довести зустріч до переможного кінця.

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Алекса Ноель

Алекса Ноель

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Новини
"Давай в Росію": Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram

У півфіналі Снігур не залишила шансів першiй сіянiй Еммі Наварро (США), розгромивши її 6:3, 6:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал дорослого турніру легендарного Wimbledon. В 1/2 фіналу Еліна поступилася румунці Сімонi Халеп.

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Тема
Wimbledon
Особа
Дарiя Снiгур
Місце
Англія Лондон
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Николаев Олег
Николаев Олег
молодец, это офигенные эмоции. Я один раз такое в жизни испытал, но не в теннисе, конечно
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Умничка!!!! А где собственно скаленвставатели? 0о
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Tkach Alik
Tkach Alik
ни фига себе юниорка
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