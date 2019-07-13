Юна українка виграла Wimbledon

17-річна українка Дарiя Снігур стала переможницею юніорського Wimbledon-2019. У драматичному фіналі вона обіграла одну з фавориток - американку Алексу Ноель 6:4, 6:4.

Матч складався для киянки вкрай невдало. Дарiя ніяк не могла налагодити удар, пропускала образливі м'ячі і увійшла в гру, лише програючи 1:4.

Після цього в грі трапився перелом. Піднявши швидкості і раз по раз ганяючи суперницю по кутах корту далекими подачами, наша співвітчизниця взяла 5 геймів поспіль.

Друга партія проходила за схожим сценарієм. Відпустивши на початку опонентку 0:3, українська тенісистка змогла зібратися, і довести зустріч до переможного кінця.

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Алекса Ноель

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

У півфіналі Снігур не залишила шансів першiй сіянiй Еммі Наварро (США), розгромивши її 6:3, 6:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал дорослого турніру легендарного Wimbledon. В 1/2 фіналу Еліна поступилася румунці Сімонi Халеп.

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