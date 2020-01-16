Юна українка переможно дебютувала на Australian Open

Українські тенісистки 16-річна Дар'я Лопатецька та 19-річна Катаріна Завацька вийшли у півфінал кваліфікації Australian Open, а 17-річна Марта Костюк свій матч програла.

Лопатецька виграла свій перший матч у дорослому розряді на турнірах Великого Шолома, впевнено перемігши швейцарку Конні Перрін (6:2, 6:2), яка посідає 204-е місце в рейтингу WTA. Варто зазначити, що українка повернулася на корт після тривалого відновлення внаслідок важкої травми коліна. Її наступною суперницею стане Кетті Макнеллі (№ 116 у рейтингу WTA).

Дар'я Лопатецкая ukropnews24.com

107-а ракетка світу Завацька не без зусиль взяла верх над китаянкою Ма Шуюе. Для виходу у півфінал кваліфікації, де вона зіграє з американкою Сачією Вікері (№ 151 в рейтингу WTA), українській тенісистці довелося грати третій сет – 6:3, 0:6, 6:2.

Що стосується Марти Костюк, то вона закінчила свої виступи на турнірі, програвши росіянці Наталії Віхлянцевій (5:7, 2:6), яка є 112-ю ракеткою світу.

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