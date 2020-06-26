Ястремська встала на захист найкращого тенісиста світу й нарвалася на критику

Українка Даяна Ястремська опублікувала в своїх соціальних мережах пост на підтримку першої ракетки світу Новака Джоковича та його тенісного турніру Adria Tour, на якому стався спалах коронавірусу.

"Коли я дивлюся, через що зараз проходить Новак, мене починає нудити. У той момент, коли в моїй країні всі навколо забули про карантин, а в усьому світі коронавірус йде як би на другий план, винною у всіх бідах називають людину, яка лише хотіла привнести щастя й позитивні емоції людям. І зараз, замість слів підтримки в боротьбі з недугою він отримує лише слова критики", – написала наша співвітчизниця на своїй сторінці в Instagram.

Фанати Джоковича і ті, хто не побачив нічого поганого в організації Adria Tour, подякували Ястремській за підтримку найкращого тенісиста світу, але більшість людей залишилися незадоволені словами українки. Вони згадали нашій спортсменці фотографію, на якій вона не дотримується правила соціальної дистанції, перебуваючи в оточенні 20-30 дітей під час благодійної акції.

Даяна Ястремська та діти Twitter Tennis Cafe

У коментарях вважають, що Джоковичу не сказали б ні слова, якби на його турнірі всі дотримувалися протиепідемічних заходів, а не проводили вечірки та грали в футбол і баскетбол, які є контактними видами спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сербський тенісист захворів на коронавірус після турніру Adria Tour, заразившись від свого колеги Григора Димитрова. Незважаючи на контакт з болгарином, який здав позитивний тест на COVID-19, Джокович відмовився проходити тестування в Хорватії.