Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото

Максим Богданов теніс 14:29, 11.07.2020 Оновлено: 14:34, 11.07.2020

У липні виповнилося 16 років, як Марія Шарапова сенсаційно виграла Wimbledon. На турнірі 2004 року 17-річна росіянка була посіяна під 13-м номером, але змогла дійти до фіналу і там обіграти Серену Вільямс (6:1, 6:4).

"Серена Вільямс виглядає на корті майже зарозуміло і трохи відсторонено, ніби дивиться на тебе з великої висоти. Я впiзнала цей вигляд, тому що сама виглядаю точно так же", – згадувала Шарапова.

У мережі користувачі згадали фотографії юної спортсменки, вiдмiтивши її красу.

Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
Марія Шарапова
championat.com
championat.com
championat.com
championat.com
championat.com
championat.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-перша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.

Коментувати
Спорт теніс

Дивіться також

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

Главі "Свободи" Миколаївщини вистрілили в голову: перші подробиці

Нейромережу навчили розмовляти голосами знаменитостей: можна підробити навіть голос Путіна

У Києві таксист вимагав від волонтерки говорити російською: деталі мовного скандалу

Перед переїздом Зеленського на ремонт "дачі Ющенка" витратили 300 тисяч із держбюджету, - ЗМІ