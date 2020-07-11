Як виглядала 17-річна Шарапова, коли виграла Wimbledon, – в мережі згадали фото
У липні виповнилося 16 років, як Марія Шарапова сенсаційно виграла Wimbledon. На турнірі 2004 року 17-річна росіянка була посіяна під 13-м номером, але змогла дійти до фіналу і там обіграти Серену Вільямс (6:1, 6:4).
"Серена Вільямс виглядає на корті майже зарозуміло і трохи відсторонено, ніби дивиться на тебе з великої висоти. Я впiзнала цей вигляд, тому що сама виглядаю точно так же", – згадувала Шарапова.
У мережі користувачі згадали фотографії юної спортсменки, вiдмiтивши її красу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-перша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.