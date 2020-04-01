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1 квітня • оновлено в 22:04
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/ теніс

Wimbledon скасований через коронавiрус

1.6т
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Всеанглійський клуб лаун-тенісу оголосив про скасування Wimbledon, який повинен був стартувати 29 червня. Турнір не відбудеться вперше з 1945 року.

"Сьогодні було прийнято рішення про те, що в 2020 році турнір буде скасований у зв'язку з епідемією коронавiрусу. Замість цього 134-й Wimbledon пройде з 28 червня по 11 липня 2021 року", – йдеться в заяві турніру.

Уболівальникам, вже купили квитки, буде повернута їх вартість і запропонована можливість придбати квитки на ті ж дні і корти в наступному році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавiрус був скасований бій Ломаченко, клубний чемпіонат світу, футбольні єврокубки і чемпіонат світу з хокею.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Wimbledon
Місце
Англія
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