Всеанглійський клуб лаун-тенісу оголосив про скасування Wimbledon, який повинен був стартувати 29 червня. Турнір не відбудеться вперше з 1945 року.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021. https://t.co/c0QV2ymGAt - Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

"Сьогодні було прийнято рішення про те, що в 2020 році турнір буде скасований у зв'язку з епідемією коронавiрусу. Замість цього 134-й Wimbledon пройде з 28 червня по 11 липня 2021 року", – йдеться в заяві турніру.

Уболівальникам, вже купили квитки, буде повернута їх вартість і запропонована можливість придбати квитки на ті ж дні і корти в наступному році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавiрус був скасований бій Ломаченко, клубний чемпіонат світу, футбольні єврокубки і чемпіонат світу з хокею.

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