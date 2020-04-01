Всеанглійський клуб лаун-тенісу оголосив про скасування Wimbledon, який повинен був стартувати 29 червня. Турнір не відбудеться вперше з 1945 року.
It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.- Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020
The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021. https://t.co/c0QV2ymGAt
"Сьогодні було прийнято рішення про те, що в 2020 році турнір буде скасований у зв'язку з епідемією коронавiрусу. Замість цього 134-й Wimbledon пройде з 28 червня по 11 липня 2021 року", – йдеться в заяві турніру.
Уболівальникам, вже купили квитки, буде повернута їх вартість і запропонована можливість придбати квитки на ті ж дні і корти в наступному році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавiрус був скасований бій Ломаченко, клубний чемпіонат світу, футбольні єврокубки і чемпіонат світу з хокею.
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