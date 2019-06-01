"Взагалі не зможу": Світоліна зробила сумне визнання про кар'єру

Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що через травму коліна вона може більше не зіграти на трав'яних кортах.

"Після поразки на турнірі Великого шолома не варто поспішати з необдуманими рішеннями, але я вже давно мучуся з травмою коліна. Її наслідки особливо добре відчувалися в матчі з Мугурусою. Можливо, мені знадобиться МРТ на наступному тижні, щоб зрозуміти, що мені далі робити з грою на трав'яному корті. Якщо томографія покаже щось серйозне, то є варіант, що я взагалі не зможу грати на траві. Але зараз я думаю, що встигну відновитися до Wimbledon", – сказала Світоліна в інтерв'ю BBC.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі Roland Garros 9-я ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:3, 6:3.

У третьому колі матч проти Гарбінє Мугуруси завершився поразкою з рахунком 3:6, 3:6.

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