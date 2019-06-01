ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/теніс

"Взагалі не зможу": Світоліна зробила сумне визнання про кар'єру

2.2тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що через травму коліна вона може більше не зіграти на трав'яних кортах.

"Після поразки на турнірі Великого шолома не варто поспішати з необдуманими рішеннями, але я вже давно мучуся з травмою коліна. Її наслідки особливо добре відчувалися в матчі з Мугурусою. Можливо, мені знадобиться МРТ на наступному тижні, щоб зрозуміти, що мені далі робити з грою на трав'яному корті. Якщо томографія покаже щось серйозне, то є варіант, що я взагалі не зможу грати на траві. Але зараз я думаю, що встигну відновитися до Wimbledon", – сказала Світоліна в інтерв'ю BBC.

Новини
"Було важко": Світоліна відверто розповіла про стосунки з Монфісом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі Roland Garros 9-я ракетка світу з Одеси обіграла 7-кратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:3, 6:3.

У третьому колі матч проти Гарбінє Мугуруси завершився поразкою з рахунком 3:6, 3:6.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки