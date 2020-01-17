Головна Новини
17 січня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Вперше у кар'єрі: українка Ястремська вийшла у фінал престижного турніру

1.5т
Читати матеріал російською

Українська тенісистка Даяна Ястремська переграла 12-у ракетку світу Аліну Соболенко (6:4, 7:6) і здобула путівку у свій перший у кар'єрі фінал турніру WTA Premier в Аделаїді.

Наша спортсменка взяла верх у першому сеті завдяки брейку у п'ятому геймі та впевненій грі на своїй подачі. Другий сет Ястремська почала з виграшу подачі Соболенко, але дозволила їй відновити паритет у шостому геймі. Між тенісистками розгорнулася серйозна боротьба, яка закінчилася перемогою українки на тай-брейку з рахунком 7:4.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

У фіналі турніру з призовим фондом у 848 тисяч доларів 24-а ракетка світу з України зіграє з переможницею пари Ешлі Барті (№ 1 в рейтингу WTA) та Даніель Коллінз (№ 27 у рейтингу WTA).

Новини
Юна українка переможно дебютувала на Australian Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі Ястремська перемогла хорватку Донну Векіч, яка посідає 20-е місце у списку найкращих тенісисток світу.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особа
Даяна Ястремська
Місце
Австралія Аделаїда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
12
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги