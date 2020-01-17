Вперше у кар'єрі: українка Ястремська вийшла у фінал престижного турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська переграла 12-у ракетку світу Аліну Соболенко (6:4, 7:6) і здобула путівку у свій перший у кар'єрі фінал турніру WTA Premier в Аделаїді.

Наша спортсменка взяла верх у першому сеті завдяки брейку у п'ятому геймі та впевненій грі на своїй подачі. Другий сет Ястремська почала з виграшу подачі Соболенко, але дозволила їй відновити паритет у шостому геймі. Між тенісистками розгорнулася серйозна боротьба, яка закінчилася перемогою українки на тай-брейку з рахунком 7:4.

Даяна Ястремська

У фіналі турніру з призовим фондом у 848 тисяч доларів 24-а ракетка світу з України зіграє з переможницею пари Ешлі Барті (№ 1 в рейтингу WTA) та Даніель Коллінз (№ 27 у рейтингу WTA).

Новини Юна українка переможно дебютувала на Australian Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі Ястремська перемогла хорватку Донну Векіч, яка посідає 20-е місце у списку найкращих тенісисток світу.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!