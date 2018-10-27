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Вперше в історії України: Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру

19.9тЧитати матеріал російською

Еліна Світоліна вийшла у перший в історії українського тенісу фінал Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом в $ 7 000 000. У півфінальному поєдинку наша спортсменка холоднокровно обіграла голландську тенісистку Кікі Бертенс 5-7, 7-6, 4-6.

Світоліна успішно стартувала і вже в четвертому геймі вийшла вперед завдяки брейку. Однак голландка зуміла швидко зібратися і зрівняти рахунок. У Світоліної була відмінна можливість виграти сет за рахунку 4:5, проте українка не впоралася з хвилюванням і відстрочила свою перемогу в першій партії. В результаті взявши гейм на своїй подачі перша ракетка України зробила брейк завдяки подвійній помилці Бертенс і повела в рахунку по сетах.

Вперше в історії України: Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру

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Голландська тенісистка успішно розпочала другу партію, зробивши брейк на подачі Світоліной, і контролювала поєдинок практично до останнього гейму. Однак подати на сет Бертенс не змогла: українка включилася і переламала хід партії. Світоліна виграла два гейми поспіль, проте на тай-брейку віддала перемогу в сеті суперниці.

Отримавши перевагу в заключній партії, Світоліна в напруженій дуелі програла свою подачу. Але потім українка зуміла зібратися і повести в рахунку завдяки ще одному брейку. Маленький тріумф додав упевненості нашій спортсменці, яка холоднокровно довела матч до історичної перемоги.

Суперницею Світоліной в фіналі стане переможниця пари Слоан Стівенс (США) - Кароліна Плішкова (Чехія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліной стало погано під час післяматчевої прес-конференції.

Особа
Еліна Світоліна
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Представить к звания "Хероиня" украины...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Дегтяренко Светлана, Это только у вас, духовитых, всех зарисовавшихся в зомбоящике спортсменов сразу в Думу отправляют. Очевидно Хорькина, Карелин, Пирог, Третьяк, Роднина, Фетисов, Драчев, Газзаев, Журова, Сафин, Сайтиев, Таймазов, Карпов и Валуев думать умеют не хуже остальных заседателей.
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1
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Дегтяренко Светлана, не, в кандидаты её, как Вакарчука.
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2
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Говорят, что она все свои призовые обещала отдать на покупку детских вакцин для незалежной.
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2
Violet Vik
Violet Vik
Браво! Красуня!!!! Сталеві нерви!!!
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