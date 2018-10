Вперше в історії України: Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру

Еліна Світоліна вийшла у перший в історії українського тенісу фінал Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом в $ 7 000 000. У півфінальному поєдинку наша спортсменка холоднокровно обіграла голландську тенісистку Кікі Бертенс 5-7, 7-6, 4-6.

Світоліна успішно стартувала і вже в четвертому геймі вийшла вперед завдяки брейку. Однак голландка зуміла швидко зібратися і зрівняти рахунок. У Світоліної була відмінна можливість виграти сет за рахунку 4:5, проте українка не впоралася з хвилюванням і відстрочила свою перемогу в першій партії. В результаті взявши гейм на своїй подачі перша ракетка України зробила брейк завдяки подвійній помилці Бертенс і повела в рахунку по сетах.

. @ElinaSvitolina takes a tough opening set over Bertens, 7-5! She's one set from the @WTAFinalsSG final! pic.twitter.com/kZt4GOz6I9

Голландська тенісистка успішно розпочала другу партію, зробивши брейк на подачі Світоліной, і контролювала поєдинок практично до останнього гейму. Однак подати на сет Бертенс не змогла: українка включилася і переламала хід партії. Світоліна виграла два гейми поспіль, проте на тай-брейку віддала перемогу в сеті суперниці.

Third set, here we come!@KikiBertens holds on to take the second set, 7-6(5)! A final set will decide the first @WTAFinalsSG finalist! pic.twitter.com/n9hx4cwrJQ