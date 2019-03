Впав у судомах: страшний інцидент на тенісному матчі потрапив в ефір

Жахливий інцидент трапився з 19-річним іспанським тенісистом Ніколою Куном у першому колі супертурніру в Маямі проти представника Німеччини Мiші Звєрєва.

Після перемоги в першій партії (6:2), у другій іспанець вів 5:2, мав вісім матч-пойнтів і двічі подавав на перемогу, але поступився з рахунком 5:7. У третьому сеті організм Ніколи не витримав такого стресу і відмовив.

За рахунку 2:2 Кун упав на корт, скорчившись від жахливого болю. Почалися судоми і покинути майданчик він зміг лише за допомогою свого фізіотерапевта.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre