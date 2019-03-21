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Впав у судомах: страшний інцидент на тенісному матчі потрапив в ефір

1.2тЧитати матеріал російською

Жахливий інцидент трапився з 19-річним іспанським тенісистом Ніколою Куном у першому колі супертурніру в Маямі проти представника Німеччини Мiші Звєрєва.

Після перемоги в першій партії (6:2), у другій іспанець вів 5:2, мав вісім матч-пойнтів і двічі подавав на перемогу, але поступився з рахунком 5:7. У третьому сеті організм Ніколи не витримав такого стресу і відмовив.

За рахунку 2:2 Кун упав на корт, скорчившись від жахливого болю. Почалися судоми і покинути майданчик він зміг лише за допомогою свого фізіотерапевта.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська тенісистка Даяна Ястремська розібралася з росіянкою Катериною Александровою в першому раунді супертурніру в Маямі. Наша спортсменка в двох сетах здолала суперницю 6:3, 6:2.

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СШАМайамі
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