"Вночі виникла ідея": Світоліна зізналася про те, як здійснила мрію з Кличком

Одна з провідних тенісисток світу, перша ракетка України Еліна Світоліна заснувала благодійний фонд, метою якого є розвиток українського тенісу і підтримка юних талантів.

Про ідею створення нового проекту спортсменка розповіла на зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Еліна Світоліна

"Ідея з'явилася у мене уже давно, близько двох років тому. Пам'ятаю, я була в Китаї і вночі довго не могла заснути, будувала якісь плани. На наступний ранок прокинулася і відразу зателефонувала своєму менеджеру Стефану Гурову, розповіла про свої думки. Ми вирішили створити фонд мого імені, який буде розвивати дитячий теніс в Україні. Таким чином, я хочу віддячити Україні за те, що вона мені дала", – зазначила Світоліна.

За словами знаменитої тенісистки, перший проект фонду вже реалізований. Так, у вересні був організований дитячий тенісний табір. З 400 заявок від дітей молодше 12 років були відібрані 20 найбільш перспективних хлопців і дівчат, для яких організували тиждень тренувань і майстер-класів від відомих наставників. За результатами роботи табору визначилася четвірка юних тенісистів, яких Еліна буде "вести" особисто: фонд організовує їхнє навчання за кордоном, спонсорує поїздки на турніри.

Офіційне відкриття фонду Світоліної відбудеться в суботу, 23 листопада в Києві на спеціальному аукціоні.

Як відзначили в команді Світоліної, в якості лотів аукціону будуть представлені особисті речі та аксесуари багатьох легендарних спортсменів – Володимира Кличка, Роджера Федерера, Рафаеля Надаля і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Еліна Світоліна розповіла про очікування нового сезону і поділилася планами на Олімпійські ігри-2020.

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