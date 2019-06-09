Визначився переможець Roland Garros

Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Франції в чоловічому одиночному розряді. У фіналі Roland Garros іспанець, посіяний під другим номером, обіграв представника Австрії Домініка Тіма (4) - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Зустріч тривала 3 години 1 хвилину. Надаль тричі подав навиліт, уникнув подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 13. Тім подав 7 ейсів, 1 раз помилився на подачі і реалізував 2 брейка.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— ATP Tour (@ATP_Tour) 9 июня 2019 г.
🎥: @rolandgarros | @RafaelNadal | #RG19pic.twitter.com/8hIayosGTW
У першому сеті обидва тенісиста подовгу розігрували кожну подачу, раз по раз відправляючи високі м'ячі. Друга ракетка світу явно затишніше себе відчував по такій грі, вигравши 6:3.
Un. Real. 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) 9 июня 2019 г.
🎥: @rolandgarros | @RafaelNadal | #RG19pic.twitter.com/b6pPpAWhaq
У другій партії Тім у впертій боротьбі зміг взяти реванш 7:5, але витратив на це дуже багато сил. Решта два сети стали легкою прогулянкою для Рафи - 6:1, 6:1.
Домінік Тім
Домінік Тім
Домінік Тім
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль
Для Надаля цей трофей став 12-м, який був завойований на кортах Roland Garros. Всього у іспанського спортсмена 82 титулу в кар'єрі.
Відзначимо, що кращої українкою на Roland Garros стала Еліна Світоліна. найкраща тенісистка України зачохлила ракетку в 1/16 фіналу, програвши Гарбінє Мугуруса. Після цього Світоліна видалила спільний аккаунт з Гаель Монфісом.
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