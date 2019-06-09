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Визначився переможець Roland Garros

Визначився переможець Roland Garros
Вирішальна зустріч відбулася на центральному корті в Парижі
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Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Франції в чоловічому одиночному розряді. У фіналі Roland Garros іспанець, посіяний під другим номером, обіграв представника Австрії Домініка Тіма (4) - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Зустріч тривала 3 години 1 хвилину. Надаль тричі подав навиліт, уникнув подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 13. Тім подав 7 ейсів, 1 раз помилився на подачі і реалізував 2 брейка.

У першому сеті обидва тенісиста подовгу розігрували кожну подачу, раз по раз відправляючи високі м'ячі. Друга ракетка світу явно затишніше себе відчував по такій грі, вигравши 6:3.

У другій партії Тім у впертій боротьбі зміг взяти реванш 7:5, але витратив на це дуже багато сил. Решта два сети стали легкою прогулянкою для Рафи - 6:1, 6:1.

Домінік Тім

Домінік Тім

Домінік Тім

Домінік Тім

Домінік Тім

Домінік Тім

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Для Надаля цей трофей став 12-м, який був завойований на кортах Roland Garros. Всього у іспанського спортсмена 82 титулу в кар'єрі.

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Надаль на фіналі Roland Garros козирнув унікальною покупкою

Відзначимо, що кращої українкою на Roland Garros стала Еліна Світоліна. найкраща тенісистка України зачохлила ракетку в 1/16 фіналу, програвши Гарбінє Мугуруса. Після цього Світоліна видалила спільний аккаунт з Гаель Монфісом.

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Тема
Roland Garros
Особа
Рафа Надаль
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