Визначено найкращий удар Світоліної в фіналі Підсумкового турніру - відеофакт

Момент за участю української тенісистки Еліни Світоліної став кращим у фіналі Підсумкового турніру за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Наша співвітчизниця неймовірним чином врятувала м'яч у третьому сеті матчу проти американки Слоан Стівенс.

За рахунку 1:0 на розіграші "більше-менше" спортсменка зі США потрапила в сітку, після чого м'яч відскочив на сторону українки. Еліна встигла добігти і точним ударом відправила круглого точно на половину корту суперниці.

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Нагадаємо, що Світоліна, вигравши фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, заробила величезну суму і 1500 очок у рейтинг WTA.