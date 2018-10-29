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Визначено найкращий удар Світоліної в фіналі Підсумкового турніру - відеофакт

1.3тЧитати матеріал російською

Момент за участю української тенісистки Еліни Світоліної став кращим у фіналі Підсумкового турніру за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Наша співвітчизниця неймовірним чином врятувала м'яч у третьому сеті матчу проти американки Слоан Стівенс.

За рахунку 1:0 на розіграші "більше-менше" спортсменка зі США потрапила в сітку, після чого м'яч відскочив на сторону українки. Еліна встигла добігти і точним ударом відправила круглого точно на половину корту суперниці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що Світоліна, вигравши фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, заробила величезну суму і 1500 очок у рейтинг WTA.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
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