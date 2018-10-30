''Він мені допоміг'': Світоліна розкрила секрет перемоги на Підсумковому турнірі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зазначила величезний внесок налаштування на перемогу в Підсумковому турнірі.

"Перед початком турніру я взагалі нічого від себе не чекала. Мені здається, від мене взагалі ніхто нічого не чекав. Це мене мотивувало, але на корті я боролася до самого кінця. Я б не сказала, що мені не було чого втрачати, важливішим був чемпіонський настрій. Він мені дуже допоміг. Я просто намагалася викладатися у кожному розіграші. Не скажу, що показувала кращу гру, але я була готова пахати, була готова фізично. Думаю, це й привело мене до перемоги", — заявила українка в інтерв'ю прес-службі WTA.

Еліна Світоліна Instagram

Світоліна вважає, що досягла своєї межі, а потім змусила себе її подолати.

"Я дуже задоволена тим, як впоралася із тиском у півфіналі і в матчі проти Плішкової у групі. Матчі були дуже-дуже складними. Мені доводилося додавати і долати свої кордони. Для мене дуже важливо знати, що я на це здатна. Це потрібно використовувати", — підсумувала Світоліна.

Нагадаємо, що Світоліна, вигравши фінальний поєдинок на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, заробила величезну суму і 1500 очок у рейтинг WTA.