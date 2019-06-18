Відомі тенісисти перервали матч і вразили несподіваним вчинком

Тенісисти Жо-Вільфред Тсонга і Бенуа Пер викликали справжній фурор в матчі першого кола на турнірі в німецькому Галле.

Під час гри відомі спортсмени раптово почали грати ногами, перетворивши поєдинок на тенісбол.

Пер подавав у другому сеті за рахунку 1:1 і впустив ракетку. Тсонга відбив його удар, а суперник вирішив продовжити гру, передавши м'яч на іншу сторону корту ногою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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