Відомі тенісисти перервали матч і вразили несподіваним вчинком

Тенісисти Жо-Вільфред Тсонга і Бенуа Пер викликали справжній фурор в матчі першого кола на турнірі в німецькому Галле.
Під час гри відомі спортсмени раптово почали грати ногами, перетворивши поєдинок на тенісбол.
Пер подавав у другому сеті за рахунку 1:1 і впустив ракетку. Тсонга відбив його удар, а суперник вирішив продовжити гру, передавши м'яч на іншу сторону корту ногою.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
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