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Відомі тенісисти перервали матч і вразили несподіваним вчинком

Відомі тенісисти перервали матч і вразили несподіваним вчинком
Спортсменам довго аплодували
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Тенісисти Жо-Вільфред Тсонга і Бенуа Пер викликали справжній фурор в матчі першого кола на турнірі в німецькому Галле.

Під час гри відомі спортсмени раптово почали грати ногами, перетворивши поєдинок на тенісбол.

Пер подавав у другому сеті за рахунку 1:1 і впустив ракетку. Тсонга відбив його удар, а суперник вирішив продовжити гру, передавши м'яч на іншу сторону корту ногою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Німеччина
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de lik
de lik
Даже не спивали щеневмерлу?
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Жиганов Владимир
Жиганов Владимир
Ну и шо?? У меня вопрос к админу - на Обозе кончились новости ? На хрена нам эти придурки?
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