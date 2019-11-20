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20 листопада • оновлено в 17:53
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"Відчуваю напругу": бойфренд Світоліної відверто розповів про стосунки з українкою

1.8т
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Відомий французький тенісист, десята ракетка світу Гаель Монфіс поділився подробицями романтичних стосунків з першою ракеткою України Еліною Світоліною.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

"У нас різні точки зору на багато речей, але добре, що ми намагаємося дійти згоди. Професійні спортсмени живуть специфічним життям. Тим, хто не займається тенісом, складно тебе зрозуміти", – розповів Монфіс у інтерв'ю L'Équipe.

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Він зізнався, що спільні з Еліною інтереси ще більше їх об'єднують.

"Наприклад, твоя дівчина може захотіти піти в бар, а у тебе завтра важливий матч. У цьому плані нам з Еліною простіше. Ми добре проводимо час разом, дивимося Netflix. Напередодні матчу я відчуваю напругу. Тоді я ділюся з нею планами на гру. Ми часто даємо один одному поради", – додав французький тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Світоліна опублікувала загадкове фото з перстнем на безіменному пальці. Її фанати сприйняли це за натяк на майбутнє весілля тенісистки.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Особи
Еліна Світоліна Гаель Монфіс
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