Вибух налякав Світоліну на церемонії нагородження Підсумкового турніру

На урочистій церемонії нагородження переможниці тенісного Підсумкового турніру сталася курйозна ситуація. Еліна Світоліна не очікувала салюту з конфеті і злякалася вибуху хлопавки.

Після того, як українка отримала жаданий трофей від легендарної Біллі Джин Кінг і підняла його над головою, організатори запустили урочистий салют. Звук феєрверку став несподіванкою для Еліни, змусивши її здригнутися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим поглянути на курйозний момент.

Нагадаємо, що Світоліна у трьох сетах виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.