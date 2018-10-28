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Вибух налякав Світоліну на церемонії нагородження Підсумкового турніру

8.7тЧитати матеріал російською

На урочистій церемонії нагородження переможниці тенісного Підсумкового турніру сталася курйозна ситуація. Еліна Світоліна не очікувала салюту з конфеті і злякалася вибуху хлопавки.

Після того, як українка отримала жаданий трофей від легендарної Біллі Джин Кінг і підняла його над головою, організатори запустили урочистий салют. Звук феєрверку став несподіванкою для Еліни, змусивши її здригнутися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим поглянути на курйозний момент.

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Нагадаємо, що Світоліна у трьох сетах виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.

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Тема
WTA
Особи
Еліна СвітолінаСлоан Стiвенс
Місце
СінгапурСінгапур
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