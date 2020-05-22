В Австралії помер легендарний тенісист Ешлі Купер

Михайло Морозов теніс 16:56, 22.05.2020

Легендарний австралійський тенісист Ешлі Купер, на рахунку якого було чотири перемоги на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, помер у віці 83 років.

Як повідомляє видання Reuters, він довгий час боровся з важкою хворобою. Його кар'єра тривала з 1953 по 1962 рік. За цей час він двічі вигравав Australian Open (1957, 1958) і по одному разу перемагав на Вімблдоні (1958) і US Open (1958). Купер є одним з 11 тенісистів, яким вдалося виграти три турніри Великого шолома за один рік.

Ешлі Купер
Tennis Australia

На його рахунку також чотири перемоги на турнірах Великого шолома в парному розряді і виграш Кубка Девіса у складі збірної Австралії в 1957 році. Він увійшов до Міжнародної зали тенісної слави в 1991 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер легендарний іспанський тенісист Андрес Хімено.

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