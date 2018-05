Українського тенісиста довічно дискваліфікували

Український тенісист Дмитро Баданов, довічно усунений від виступів і оштрафований на 100 000 доларів і за вплив на результат матчів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Пурдум, таке рішення прийняла антикорупційна служба Tennis Integrity Unit.

За словами Пурдума Баданов використовував в протиправних цілях турніри серії в 2015 році в Тунісі і 2016-м в Єгипті.

Ukrainian tennis player Dmytro Badanov banned for life for allegedly "contriving the outcome of a match at the ITF Futures F23 tournament in El Kantaoui, Tunisia in Sept. '15 and a match at the ITF Futures F26 event played in Cairo, Egypt in Sept ' 16, "per Tennis Integrity Unit.