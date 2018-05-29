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Українського тенісиста довічно дискваліфікували

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Український тенісист Дмитро Баданов, довічно усунений від виступів і оштрафований на 100 000 доларів і за вплив на результат матчів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Пурдум, таке рішення прийняла антикорупційна служба Tennis Integrity Unit.

За словами Пурдума Баданов використовував в протиправних цілях турніри серії в 2015 році в Тунісі і 2016-м в Єгипті.

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Віз в поїзді $ 17000: спливли нові деталі скандалу з договірними матчами в українському футболі

Як повідомляв OBOZREVATEL , МВС розкрило схему договірних матчів, в яку були залучені 35 клубів з 10 областей, в тому числі п'ять команд представляють Прем'єр-лігу .

Читайте всі новини по темі "договірні матчі" на сайті "Обозреватель".

Тема
договірні матчі
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