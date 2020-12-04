Український тенісист отримав довічну дискваліфікацію

Михайло Морозов теніс 22:42, 4.12.2020

Український тенісист Станіслав Поплавський отримав довічну дискваліфікацію за участь у договірних поєдинках і передачу інформації про рахунок матчів третій стороні для здійснення ставок на спорт.

Як повідомляється на офіційному сайті Антикорупційної служби тенісу (Tennis Integrity Unit – TIU), наш співвітчизник займався забороненою діяльністю в період з 2015 по 2019 роки. Поплавський визнав свою провину і крім довічної дискваліфікації був покараний штрафом у розмірі 10 тисяч доларів.

З 1 грудня 2020 року він не може не тільки брати участь, а й відвідувати будь-які тенісні турніри.

Найвищою позицією українця в рейтингу ATP було 440-е місце в 2012 році. Востаннє 29-річний спортсмен, який протягом кар'єри заробив понад 40 тисяч доларів офіційних призових, виходив на корт у грудні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російську тенісистку Яну Сизикову запідозрили у договірному матчі на Roland Garros.

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