Український тенісист не виграв жодного очка у матчі ITF

Українець Артем Багмет взяв участь у кваліфікації турніру ITF M15 у Досі, програвши матч тайцю Кріттіну Коайкулу за 22 хвилини із загальним рахунком 0:6, 0:6, і не взяв жодного розіграшу.

Пізніше з'ясувалося, що це був тенісний дебют Багмета, який ніколи раніше не тримав у руках ракетки. Українець є менеджером пов'язаного зі ставками Telegram-каналу "МонтекрістоБет", яким володіє Микола Труш. Він був глядачем на матчі Багмета і протягом усієї гри робив лайв-ставки проти українця, зумівши заробити на цьому круглу суму.

Артем Багмет на турнірі ITF

"Маячня чи ні, але ставками на цей матч ми відбили поїздку двох осіб у Доху і тиждень проживання у чудовому готелі, а також добре заробили зверху", – написано у пості Telegram-каналу.

Цей випадок викликав великий резонанс у тенісному світі: про нього написали авторитетні агентства Франції, Росії та Іспанії, а у Twitter з'явилося безліч постів із реакціями людей на один із фрагментів матчу.

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"Цей Артем Багмет увійшов в історію як "Олімпійський плавець", який не вміє плавати".

Que alguien me explique que es esto pq ni yo juego así de mal 😅 https://t.co/2kKzBEMEEd – Natalia Vannier 🇪🇸🇫🇷 # Georgina🌪️ # Davidovich🌊 (@nataliallovovic) December 9, 2019

"Схоже, що Багмет ніколи не грав у теніс і не знає правил. На форумі кажуть, що проти нього навмисно робилися ставки і заробили багато грошей. Це скандал".

Después de una amplia investigación periodística (?) Parece ser que Bahmet es el manager de un apostador, no sabe las reglas del tenis y nunca en su vida había jugado un partido.



Además en un foro se dijo que apostaron en contra de el e hicieron mucho dinero. Un escándalo https://t.co/d9x6H2hwaj – Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) December 9, 2019

"Щось не так із системою. Багмет не мав ніякого рейтингу і потрапив на турнір тільки тому, що були вільні місця у відбірковій сітці".

Bahmet absolvierte zuvor noch nie ein Match, und das sah man ihm an.



Problematisch aus Sicht der #ITF ist dieses Match vor allem deshalb, weil die Partie im Angebot von Wettbüros stand.



Zudem wirft es kein gutes Licht auf einen Weltverband, der Profitennis vermarkten will. – Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) December 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація тенісу Росії ухвалила рішення відмовитися від вручення титулу найкращій спортсменці країни.

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