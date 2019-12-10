Український тенісист не виграв жодного очка у матчі ITF

Українець Артем Багмет взяв участь у кваліфікації турніру ITF M15 у Досі, програвши матч тайцю Кріттіну Коайкулу за 22 хвилини із загальним рахунком 0:6, 0:6, і не взяв жодного розіграшу.
Пізніше з'ясувалося, що це був тенісний дебют Багмета, який ніколи раніше не тримав у руках ракетки. Українець є менеджером пов'язаного зі ставками Telegram-каналу "МонтекрістоБет", яким володіє Микола Труш. Він був глядачем на матчі Багмета і протягом усієї гри робив лайв-ставки проти українця, зумівши заробити на цьому круглу суму.
Артем Багмет на турнірі ITF
"Маячня чи ні, але ставками на цей матч ми відбили поїздку двох осіб у Доху і тиждень проживання у чудовому готелі, а також добре заробили зверху", – написано у пості Telegram-каналу.
Цей випадок викликав великий резонанс у тенісному світі: про нього написали авторитетні агентства Франції, Росії та Іспанії, а у Twitter з'явилося безліч постів із реакціями людей на один із фрагментів матчу.
"Цей Артем Багмет увійшов в історію як "Олімпійський плавець", який не вміє плавати".
Que alguien me explique que es esto pq ni yo juego así de mal 😅 https://t.co/2kKzBEMEEd– Natalia Vannier 🇪🇸🇫🇷 # Georgina🌪️ # Davidovich🌊 (@nataliallovovic) December 9, 2019
"Схоже, що Багмет ніколи не грав у теніс і не знає правил. На форумі кажуть, що проти нього навмисно робилися ставки і заробили багато грошей. Це скандал".
Después de una amplia investigación periodística (?) Parece ser que Bahmet es el manager de un apostador, no sabe las reglas del tenis y nunca en su vida había jugado un partido.– Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) December 9, 2019
Además en un foro se dijo que apostaron en contra de el e hicieron mucho dinero. Un escándalo https://t.co/d9x6H2hwaj
"Щось не так із системою. Багмет не мав ніякого рейтингу і потрапив на турнір тільки тому, що були вільні місця у відбірковій сітці".
Bahmet absolvierte zuvor noch nie ein Match, und das sah man ihm an.– Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) December 10, 2019
Problematisch aus Sicht der #ITF ist dieses Match vor allem deshalb, weil die Partie im Angebot von Wettbüros stand.
Zudem wirft es kein gutes Licht auf einen Weltverband, der Profitennis vermarkten will.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація тенісу Росії ухвалила рішення відмовитися від вручення титулу найкращій спортсменці країни.
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