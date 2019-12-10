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10 грудня • оновлено в 13:39
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Український тенісист не виграв жодного очка у матчі ITF

1.2т
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Українець Артем Багмет взяв участь у кваліфікації турніру ITF M15 у Досі, програвши матч тайцю Кріттіну Коайкулу за 22 хвилини із загальним рахунком 0:6, 0:6, і не взяв жодного розіграшу.

Пізніше з'ясувалося, що це був тенісний дебют Багмета, який ніколи раніше не тримав у руках ракетки. Українець є менеджером пов'язаного зі ставками Telegram-каналу "МонтекрістоБет", яким володіє Микола Труш. Він був глядачем на матчі Багмета і протягом усієї гри робив лайв-ставки проти українця, зумівши заробити на цьому круглу суму.

Артем Багмет на турнірі ITF

Артем Багмет на турнірі ITF

Український тенісист не виграв жодного очка у матчі ITF

"Маячня чи ні, але ставками на цей матч ми відбили поїздку двох осіб у Доху і тиждень проживання у чудовому готелі, а також добре заробили зверху", – написано у пості Telegram-каналу.

Цей випадок викликав великий резонанс у тенісному світі: про нього написали авторитетні агентства Франції, Росії та Іспанії, а у Twitter з'явилося безліч постів із реакціями людей на один із фрагментів матчу.

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"Цей Артем Багмет увійшов в історію як "Олімпійський плавець", який не вміє плавати".

"Схоже, що Багмет ніколи не грав у теніс і не знає правил. На форумі кажуть, що проти нього навмисно робилися ставки і заробили багато грошей. Це скандал".

"Щось не так із системою. Багмет не мав ніякого рейтингу і потрапив на турнір тільки тому, що були вільні місця у відбірковій сітці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація тенісу Росії ухвалила рішення відмовитися від вручення титулу найкращій спортсменці країни.

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Читайте всі новини по темі "ITF" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ITF
Місце
Катар Доха
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А где - исторически?
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Хо Хол
Хо Хол
Неудобно копытом ракетку держать :D
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3
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хо Хол, вот это скот! Мразь ты вонючая - я только вчера тебе лично, подонку, написал что ты копытом набираешь текст! И вот ты, мусор, лапти переобул!!! Ох ты и Быдлo паскудное! Плагиатор вонючий!
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Продолжатель дела феерического падуна с саней.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Горелов Сергей, очелло подгорело?
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